В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
В Украине во вторник, 16 апреля, во многих областях была объявлена воздушная тревога. Существует угроза из-за активности вражеской тактической авиации.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Тревога в Украине 16 апреля
"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении сохраняется!", — говорится в сообщении.
Также существует угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых областях.
Позже Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Там существует угроза применения авиационных средств поражения.
По состоянию на 14.50 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.
Напомним, российские войска нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.
Также мы писали, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА.
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