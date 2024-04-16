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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза

16 апреля 2024 14:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
Тактическая авиация РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине во вторник, 16 апреля, во многих областях была объявлена воздушная тревога. Существует угроза из-за активности вражеской тактической авиации.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении сохраняется!", — говорится в сообщении.

Также существует угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых областях.

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Скриншот поста Воздушных сил

Позже Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Там существует угроза применения авиационных средств поражения.

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Скриншот поста Воздушных сил

По состоянию на 14.50 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские войска нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

Также мы писали, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА.

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оккупанты
ПВО
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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