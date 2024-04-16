В низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка загроза
В Україні у вівторок, 16 квітня, в багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Існує загроза через активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Тривога в Україні 16 квітня
"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку зберігається!", — йдеться у повідомленні.
Також існує загроза застосування авіаційних засобів ураження у прифронтових областях.
Згодом Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Станом на 14:50 повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Донецькій областях та в Криму.
Нагадаємо, російські війська завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.
Також ми писали, що в ніч на 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА.
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