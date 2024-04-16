В низці областей України оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Тактична авіація РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Україні у вівторок, 16 квітня, в багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Існує загроза через активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку зберігається!", — йдеться у повідомленні.

Також існує загроза застосування авіаційних засобів ураження у прифронтових областях.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Там існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 14:50 повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Донецькій областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські війська завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

Також ми писали, що в ніч на 16 квітня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА.