В Одесской области взрывы: регион атакуют целые врага

Дым поднимается в воздух после взрыва. Фото: google.com

В Одесской области ночью, 7 сентября, слышны сильные взрывы. В регионе в результате возможной атаки враждебными БпЛА объявлена воздушная тревога. Также есть вероятность, что цели врага пытаются сбить наше ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:55. Взрывы прогремели в Одесской области. Вероятно, ПВО сбивает враждебные цели.

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