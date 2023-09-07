В Одесской области взрывы: регион атакуют целые врага
7 сентября 2023 00:53
обновлено: 00:57
Дым поднимается в воздух после взрыва. Фото: google.com
В Одесской области ночью, 7 сентября, слышны сильные взрывы. В регионе в результате возможной атаки враждебными БпЛА объявлена воздушная тревога. Также есть вероятность, что цели врага пытаются сбить наше ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 00:55. Взрывы прогремели в Одесской области. Вероятно, ПВО сбивает враждебные цели.
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