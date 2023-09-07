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В Одесской области взрывы: регион атакуют целые врага

7 сентября 2023 00:53
обновлено: 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одесской области взрывы: регион атакуют целые врага
Дым поднимается в воздух после взрыва. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Одесской области ночью, 7 сентября, слышны сильные взрывы. В регионе в результате возможной атаки враждебными БпЛА объявлена воздушная тревога. Также есть вероятность, что цели врага пытаются сбить наше ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:55. Взрывы прогремели в Одесской области. Вероятно, ПВО сбивает враждебные цели.

 

Обновляется...

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