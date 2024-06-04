В Офисе президента заявили об изменениях и эскалации на фронте

Украинские военные. Фото: Reuters

Украина должна выйти на паритет с Россией в своих военных возможностях. Для этого Украине нужно больше оружия, чтобы нивелировать количественное преимущество захватчиков.

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Так написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram во вторник, 4 июня.

Сообщение Михаила Подоляка. Фото: скриншот

У Зеленского призывают партнеров ускорить принятие нужных решений

"Война уже большая. Все вчерашние красные линии исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да, есть. Но сам факт агрессии и обнуления международного права со стороны России — максимальная эскалация. Поэтому не надо продолжать оглядываться назад", — написал чиновник.

Очевидно, апеллируя в сторону западных партнеров Украины, Подоляк отмечает, что нужно "окончательно принять для себя" две вещи.

"Первая: паритетность войны. Украине нужен сравнимый объем оружия. Высокоточного. Чтобы компенсировать российское количество. По-другому никак… И второе: скорость принятия решений в войне. Все нужно делать быстро. Любое промедление — это всегда путь к повышению цены войны", — говорит представитель ОП.

Подоляк также подчеркнул, что, учитывая масштабы военных преступлений России, гарантировать реальный мир можно только путем военного поражения агрессора.

Напомним, Подоляк заявил, что Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

Ранее советник президента рассказывал, что Россия будет иметь преимущество на линии фронта еще несколько недель. После этого ситуация начнет налаживаться.

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