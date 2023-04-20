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В ОК "Север" рассказали о военном, который сбил вражеский дрон из автомата

20 апреля 2023 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОК "Север" рассказали о военном, который сбил вражеский дрон из автомата
Военный Николай, который "приземлил" дрон оккупантов. Фото: t.me/ok_pivnich1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Старший солдат гранатометного взвода механизированного батальона 30 ОМБр 46-летний Николай сбил вражеский дрон из автомата. Военный эффектно "приземлил" российский Mavic.

Об этом сообщает ОК "Север".

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Николай рассказал, что раньше он был далек от армии, однако получил хорошее обучение в учебном центре.

"Срочную я не служил, был далек от армии. Но получил хорошее обучение в учебном центре, мы довольно много стреляли. Сейчас совершенствую мастерство, стреляю по сложным целям", — рассказал военный.

Про сбитый вражеский дрон Николай рассказывает обыденно. По его словам, военные услышали жужжание и сообщили об этом руководству. Украинским бойцам приказали по возможности "приземлить" дрон.

"Мы стали следить за небом, и вскоре прямо надо мной появился незваный гость. Я начал стрелять одиночными — и уже третий шар попал. Дрон упал неподалеку, мы с собратьем подбежали к нему, накрыли мешком, который предусмотрительно взяли с собой, потому что камера могла еще снимать", — говорит Николай.

Военный говорит, что удалось немного очистить украинское небо. Он отметил, что впоследствии украинские защитники очистят полностью и небо, и землю.

"Мы за свое воюем, поэтому обязательно победим. А еще у украинцев — дух победителей. В оккупантов нет шансов!" — добавил Николай.

Напомним, подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ сбили 10 из 11 "шахедов" противника, атаковавших Украину в ночь на четверг, 20 апреля.

Также мы писали, что в ISW сообщили, что российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.

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