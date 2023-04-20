В ОК "Север" рассказали о военном, который сбил вражеский дрон из автомата
Старший солдат гранатометного взвода механизированного батальона 30 ОМБр 46-летний Николай сбил вражеский дрон из автомата. Военный эффектно "приземлил" российский Mavic.
Об этом сообщает ОК "Север".
Военный сбил российский дрон из автомата
Николай рассказал, что раньше он был далек от армии, однако получил хорошее обучение в учебном центре.
"Срочную я не служил, был далек от армии. Но получил хорошее обучение в учебном центре, мы довольно много стреляли. Сейчас совершенствую мастерство, стреляю по сложным целям", — рассказал военный.
Про сбитый вражеский дрон Николай рассказывает обыденно. По его словам, военные услышали жужжание и сообщили об этом руководству. Украинским бойцам приказали по возможности "приземлить" дрон.
"Мы стали следить за небом, и вскоре прямо надо мной появился незваный гость. Я начал стрелять одиночными — и уже третий шар попал. Дрон упал неподалеку, мы с собратьем подбежали к нему, накрыли мешком, который предусмотрительно взяли с собой, потому что камера могла еще снимать", — говорит Николай.
Военный говорит, что удалось немного очистить украинское небо. Он отметил, что впоследствии украинские защитники очистят полностью и небо, и землю.
"Мы за свое воюем, поэтому обязательно победим. А еще у украинцев — дух победителей. В оккупантов нет шансов!" — добавил Николай.
Напомним, подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ сбили 10 из 11 "шахедов" противника, атаковавших Украину в ночь на четверг, 20 апреля.
Также мы писали, что в ISW сообщили, что российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет.