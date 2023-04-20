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В ОК "Північ" розповіли про військового, який збив ворожий дрон з автомата

20 квітня 2023 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОК "Північ" розповіли про військового, який збив ворожий дрон з автомата
Військовий Микола, який "приземлив" дрон окупантів. Фото: t.me/ok_pivnich1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Старший солдат гранатометного взводу механізованого батальйону 30 ОМБр 46-річний Микола збив ворожий дрон з автомата. Військовий ефектно "приземлив" російський Mavic.

Про це повідомляє ОК "Північ".

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Микола розповів, що раніше він був далекий від армії, однак отримав хороший вишкіл в навчальному центрі.

"Строкову я не служив, був далекий від армії. Але отримав хороший вишкіл в учбовому центрі, ми досить багато стріляли. Зараз вдосконалюю майстерність, стріляю по складним цілям", — розповів військовий.

Про збитий ворожий дрон Микола розповідає буденно. За його словами, військові почули дзижчання та повідомили про це керівництву. Українським бійцям наказали за можливості "приземлити" дрон.

"Ми стали слідкувати за небом, й незабаром прямо наді мною з’явився непроханий гість. Я почав стріляти одиночними – і вже третя куля влучила. Дрон упав неподалік, ми з побратимом підбігли до нього, накрили мішком, який завбачливо взяли з собою, бо камера могла ще знімати", — каже Микола. 

Військовий каже, що вдалося трохи очистити українське небо. Він наголосив, що згодом українські захисники очистять повністю і небо, і землю.

"Ми за своє воюємо, тому обов’язково переможемо. А ще в українців – дух переможців. В окупантів немає шансів!" — додав Микола.

Нагадаємо, підрозділи зенітно-ракетних військ ЗСУ збили 10 із 11 "шахедів" противника, що атакували Україну в ніч на четвер, 20 квітня.

Також ми писали, в ISW повідомили, що російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу Shahed та інші малоточні системи у війні проти України. Вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет.

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