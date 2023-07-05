В оккупированной Ясиноватой "прилетело" по железнодорожному вокзалу

Последствия "прилета" в Ясиноватой. Фото: скриншот с видео

В среду, 5 июля, в оккупированной Ясиноватой Донецкой области "прилетело" по железнодорожному вокзалу. На месте произошел масштабный пожар.

Соответствующие видео с места происшествия начали распространяться по сети.

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"Прилет" в Ясиноватой

Сегодня, 5 июля, оккупанты заявили об "обстреле" железнодорожного вокзала в оккупированной Ясиноватой, что в Донецкой области. На месте начался масштабный пожар, столбы черного дыма покрыли почти весь город.

Напомним, в ночь на 5 июля в оккупированном городе Макеевка в Донецкой области раздавались взрывы. Взорвались склады русских оккупантов.

Также недавно в оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Российские "власти" заявляют, что причиной взрыва было плановое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны.

Кроме того, захватчики сообщали, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно как минимум об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.