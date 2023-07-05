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В окупованій Ясинуватій "прилетіло" по залізничному вокзалу

5 липня 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В окупованій Ясинуватій "прилетіло" по залізничному вокзалу
Наслідки "прильоту" в Ясинуватій. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 5 липня, в окупованій Ясинуватій Донецької області "прилетіло" по залізничному вокзалу. На місці сталася масштабна пожежа.

Відповідні відео з місця події почали ширитись мережею.

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Сьогодні, 5 липня, окупанти заявили про "обстріл" залізничного вокзалу в окупованій Ясинуватій, що в Донецькій області. На місці розпочалась масштабно пожежа, стовпи чорного диму вкрили майже все місто.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня в окупованому місті Макіївка, що в Донецькій області, лунали вибухи. Вибухали склади російських окупантів.

Також нещодавно в окупованому Севастополі пролунав гучний вибух, який налякав місцевих жителів. Російська "влада" заявляє, що причиною вибуху було планове знищення боєприпасів часів Другої світової війни.

Окрім того, загарбники повідомляли, що російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо щонайменше про одне влучення, через яке навіть закрили один із аеропортів Москви.

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