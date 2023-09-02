В оккупированной Кирилловке на военных базах РФ раздались мощные взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: google.com

На Мелитопольском направлении у военных баз оккупантов 1 сентября прогремели два мощных взрыва. Скопление оружия и живой силы враг расположил "подальше от линии фронта".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Что известно об атаке

"Колооборот вражеского пушечного мяса на Мелитопольском направлении: завозится, минусируется, сжигается. В Кирилловке, где оккупанты обустроили свои военные базы "подальше от линии фронта", вчера прогремели два мощных взрыва", — написал он.

По его словам, местные жители увидели российские "уралы" с телами и чёрный дым.

Потери россиян

"В Пришибе на свиноферме враг сжигает своих 200-ых. Местные зафиксировали уралы с телами и черный дым. Оккупанты оправдываются, что сжигают свиней. В принципе на этот раз не обманули", — добавил Федоров.

Скриншот сообщения

Ранее в Мелитополе и районе на блокпостах захватчики ужесточили проверки. В частности, проверяют телефоны по подозрительным номерам и украинским рингтонам.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему российские оккупанты слишком заботятся о здоровье своего руководства. По словам городского головы, в оккупантов "короткая скамья запасных, а коллаборантам они не доверяют".