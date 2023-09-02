В окупованій Кирилівці на військових базах РФ пролунали потужні вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com

На Мелітопольському напрямку біля військових баз окупантів 1 вересня пролунали два потужних вибухи. Скупчення зброї та живої сили ворог розташував "подалі від лінії фронту".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Що відомо про атаку

"Колообіг ворожого гарматного м’яса на Мелітопольському напрямку: завозиться, мінусується, спалюється. У Кирилівці, де окупанти облаштували свої військові бази "подалі від лінії фронту", вчора пролунали два потужних вибухи", — написав він.

За його словами, місцеві жителі побачили російські "урали" з тілами та чорний дим.

Втрати росіян

"У Пришибі на свинофермі ворог спалює своїх 200-их. Місцеві зафіксували урали з тілами і чорний дим. Окупанти виправдовуються, що спалюють свиней. В принципі цього разу не обманули", — додав Федоров.

Скриншот допису

Раніше у Мелітополі та районі на блокпостах загарбники посилили перевірки. Зокрема, перевіряють телефони на предмет підозрілих номерів та українських рінгтонів.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому російські окупанти надто піклуються про здоров'я свого керівництва. За словами міського голови, в окупантів "коротка лава запасних, а колаборантам вони не довіряють".