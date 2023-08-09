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В оккупированном Крыму раздались взрывы: на Керченском мосту остановили движение

9 августа 2023 10:23
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Валерия Пержун
редактор
В оккупированном Крыму раздались взрывы: на Керченском мосту остановили движение
Керченский мост. Иллюстративное фото: Defense Express
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

СМИ сообщают о "хлопке" в Крыму. Так, на севере полуострова заметили вертолет.

Об этом информирует Крымский ветер.

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Как передает Telegram-канал во временно оккупированном Крыму слышны взрывы.

"В Джанкойском районе слышны взрывы. В воздухе вертолеты", — говорится в сообщении. 

Однако, как отмечают владельцы канала, информация нуждается в подтверждении.

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Скриншот сообщения о взрывах в Крыму

Также сообщают о перекрытии Керченского моста.

Напомним, атака на крымские мосты известила россиян о неизбежном.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал взрывы у Бильмака.

К тому же мы писали, что желающих уезжать на отдых в Крым становится все меньше.

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