В оккупированном Крыму раздались взрывы: на Керченском мосту остановили движение
9 августа 2023 10:23
Керченский мост. Иллюстративное фото: Defense Express
СМИ сообщают о "хлопке" в Крыму. Так, на севере полуострова заметили вертолет.
Об этом информирует Крымский ветер.
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Как передает Telegram-канал во временно оккупированном Крыму слышны взрывы.
"В Джанкойском районе слышны взрывы. В воздухе вертолеты", — говорится в сообщении.
Однако, как отмечают владельцы канала, информация нуждается в подтверждении.
Также сообщают о перекрытии Керченского моста.
Напомним, атака на крымские мосты известила россиян о неизбежном.
Также мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал взрывы у Бильмака.
К тому же мы писали, что желающих уезжать на отдых в Крым становится все меньше.