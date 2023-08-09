В оккупированном Крыму раздались взрывы: на Керченском мосту остановили движение

Керченский мост. Иллюстративное фото: Defense Express

СМИ сообщают о "хлопке" в Крыму. Так, на севере полуострова заметили вертолет.

Об этом информирует Крымский ветер.

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Как передает Telegram-канал во временно оккупированном Крыму слышны взрывы.

"В Джанкойском районе слышны взрывы. В воздухе вертолеты", — говорится в сообщении.

Однако, как отмечают владельцы канала, информация нуждается в подтверждении.

Скриншот сообщения о взрывах в Крыму

Также сообщают о перекрытии Керченского моста.

Напомним, атака на крымские мосты известила россиян о неизбежном.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал взрывы у Бильмака.

К тому же мы писали, что желающих уезжать на отдых в Крым становится все меньше.