В окупованому Криму пролунали вибухи: на Керченському мосту зупинили рух

Керченський міст. Ілюстративне фото: Defense Express

ЗМІ повідомляють про "бавовну" у Криму. Так, на півночі півострова помітили вертоліт.

Про це інформує Крымский ветер.

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Як передає Telegram-канал у тимчасово окупованому Криму чутно вибухи.

"У Джанкойському районі чути вибухи. У повітрі гелікоптери", — йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначають власники каналу, інформація потребує підтвердження.

Скриншот повідомлення про вибухи у Криму

Також повідомляють про перекриття Керченського моста.

Нагадаємо, атака на кримські мости сповістила росіян про неминуче.

Також мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибухи біля Більмака.

До того ж ми писали, що бажаючих їхати на відпочинок у Крим стає все менше.