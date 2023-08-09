В окупованому Криму пролунали вибухи: на Керченському мосту зупинили рух
9 серпня 2023 10:23
Керченський міст. Ілюстративне фото: Defense Express
ЗМІ повідомляють про "бавовну" у Криму. Так, на півночі півострова помітили вертоліт.
Про це інформує Крымский ветер.
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Як передає Telegram-канал у тимчасово окупованому Криму чутно вибухи.
"У Джанкойському районі чути вибухи. У повітрі гелікоптери", — йдеться у повідомленні.
Однак, як зазначають власники каналу, інформація потребує підтвердження.
Також повідомляють про перекриття Керченського моста.
Нагадаємо, атака на кримські мости сповістила росіян про неминуче.
Також мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибухи біля Більмака.
До того ж ми писали, що бажаючих їхати на відпочинок у Крим стає все менше.