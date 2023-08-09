Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В окупованому Криму пролунали вибухи: на Керченському мосту зупинили рух arrow

В окупованому Криму пролунали вибухи: на Керченському мосту зупинили рух

9 серпня 2023 10:23
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
В окупованому Криму пролунали вибухи: на Керченському мосту зупинили рух
Керченський міст. Ілюстративне фото: Defense Express
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗМІ повідомляють про "бавовну" у Криму. Так, на півночі півострова помітили вертоліт.

Про це інформує Крымский ветер.

Читайте також:

Що відомо про "бавовну" у Криму

Як передає Telegram-канал у тимчасово окупованому Криму чутно вибухи.

"У Джанкойському районі чути вибухи. У повітрі гелікоптери", — йдеться у повідомленні. 

Однак, як зазначають власники каналу, інформація потребує підтвердження.

null
Скриншот повідомлення про вибухи у Криму

Також повідомляють про перекриття Керченського моста. 

Нагадаємо, атака на кримські мости сповістила росіян про неминуче.

Також мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибухи біля Більмака. 

До того ж ми писали, що бажаючих їхати на відпочинок у Крим стає все менше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз