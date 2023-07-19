В оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на полигоне 19 июля: видео

Последствия взрыва в временно оккупированном Крыму. Фото: скриншот

Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе возле села Кринички. Стало известно о прилете на Старокрымском полигоне.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что всего было слышно три мощных взрыва.

Следовательно, на Старокрымском полигоне попали по составу боеприпасов, в результате чего произошла детонация.

На обнародованных кадрах можно увидеть мощный пожар и поднимающуюся над местом взрыва стену густого черного дыма.

На этом видео, как говорят росСМИ, можно увидеть пожар из соседней деревни.

Заявление оккупационных властей

Позже оккупационные власти сообщили, что в результате масштабного пожара в Кировском районе перекрыто движение транспорта на трассе "Таврида".

Сообщение Аксенова. фото: скриншот

Также из близлежащей зоны планируют временно эвакуировать людей.

"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы", — пишет гауляйтер временного оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Сообщение Аксенова. фото: скриншот

Напомним, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БПЛА.

Добавим, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате чего была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.