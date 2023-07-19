В оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на полигоне 19 июля: видео

В оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на полигоне: объявлена эвакуация
Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе возле села Кринички. Стало известно о прилете на Старокрымском полигоне.
Об этом сообщают росСМИ.
Взрыв в Крыму
Сообщается, что всего было слышно три мощных взрыва.
Следовательно, на Старокрымском полигоне попали по составу боеприпасов, в результате чего произошла детонация.
На обнародованных кадрах можно увидеть мощный пожар и поднимающуюся над местом взрыва стену густого черного дыма.
На этом видео, как говорят росСМИ, можно увидеть пожар из соседней деревни.
Заявление оккупационных властей
Позже оккупационные власти сообщили, что в результате масштабного пожара в Кировском районе перекрыто движение транспорта на трассе "Таврида".
Также из близлежащей зоны планируют временно эвакуировать людей.
"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы", — пишет гауляйтер временного оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БПЛА.
Добавим, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате чего была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.