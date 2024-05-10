В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно

Пожар после взрывов в Мариуполе Фото: t.me/andriyshTime

Поздно вечером в четверг, 9 мая, во временно оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы. Есть попадание, на месте которого вспыхнул пожар.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Первые взрывы прогремели в городе около 22:30.

"Мариуполь. Салют, мразота! Что-то уже пылает..." — сразу же прокомментировал этот обстрел советник мэра города.

Скриншот сообщения Петра Андрющенко

Андрющенко отметил, что есть прилет, на место которого выехали пожарные с скорой. По его словам, эпицентром попадания стала бывшая кондитерская фабрика, во дворе которой давно базируются оккупанты, точнее базировались.

Скриншот сообщения Петра Андрющенко

В 23:01 советник мэра Мариуполя сообщил о повторных взрывах. Он отметил, что "салюты" были либо в Приморском районе Мариуполя, либо в Мариупольском районе.

Скриншот сообщения Петра Андрющенко

"Детали будут утром... День начался плохо, но завершился прекрасно", — написал Андрющенко.

Скриншот сообщения Петра Андрющенко

Напомним, ночью 10 мая были слышны взрывы в Снегиревке Николаевской области. Оккупанты атаковали город ударными БпЛА. Подробности этого обстрела пока неизвестны.

Также несколько раз гремели взрывы в Харькове. Россияне нанесли удар по жилой застройке города. На местах попаданий вспыхнули пожары. Известно об одном пострадавшем.

Правда, шумной была ночь и в России. Беспилотники атаковали город Подольск, расположенный неподалеку от Москвы, и Брянскую область, а под Калугой после взрывов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.