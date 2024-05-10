Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно arrow

В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно

10 мая 2024 05:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно
Пожар после взрывов в Мариуполе Фото: t.me/andriyshTime
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Поздно вечером в четверг, 9 мая, во временно оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы. Есть попадание, на месте которого вспыхнул пожар.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Мариуполе вечером 9 мая

Первые взрывы прогремели в городе около 22:30.

"Мариуполь. Салют, мразота! Что-то уже пылает..." — сразу же прокомментировал этот обстрел советник мэра города.

В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно - фото 1
Скриншот сообщения Петра Андрющенко

Андрющенко отметил, что есть прилет, на место которого выехали пожарные с скорой. По его словам, эпицентром попадания стала бывшая кондитерская фабрика, во дворе которой давно базируются оккупанты, точнее базировались.

В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно - фото 2
Скриншот сообщения Петра Андрющенко

В 23:01 советник мэра Мариуполя сообщил о повторных взрывах. Он отметил, что "салюты" были либо в Приморском районе Мариуполя, либо в Мариупольском районе.

В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно - фото 3
Скриншот сообщения Петра Андрющенко

"Детали будут утром... День начался плохо, но завершился прекрасно", — написал Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы — что известно - фото 4
Скриншот сообщения Петра Андрющенко

Напомним, ночью 10 мая были слышны взрывы в Снегиревке Николаевской области. Оккупанты атаковали город ударными БпЛА. Подробности этого обстрела пока неизвестны.

Также несколько раз гремели взрывы в Харькове. Россияне нанесли удар по жилой застройке города. На местах попаданий вспыхнули пожары. Известно об одном пострадавшем.

Правда, шумной была ночь и в России. Беспилотники атаковали город Подольск, расположенный неподалеку от Москвы, и Брянскую область, а под Калугой после взрывов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

война
взрыв
Мариуполь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае