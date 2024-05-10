В окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи — що відомо

Пожежа після вибухів у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Пізно ввечері в четвер, 9 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Є влучення, на місці якого спалахнула пожежа.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Перші вибухи прогриміли в місті близько 22:30.

"Маріуполь. Салют, мразото! Щось вже палає..." — одразу ж прокоментував цей обстріл радник мера міста.

Скриншот повідомлення Петра Андрющенка

Андрющенко зазначив, що є приліт, на місце якого виїхали пожежники зі швидкою. За його словами, епіцентром влучення стала колишня кондитерська фабрика, на подвір’ї якої давно базуються окупанти, точніше базувалися.

Скриншот повідомлення Петра Андрющенка

О 23:01 радник мера Маріуполя повідомив про повторні вибухи. Він зазначив, що "салюти" були або Приморському районі Маріуполя або в Маріупольському районі.

Скриншот повідомлення Петра Андрющенка

"Деталі будуть зранку... День почався погано, але завершився пречудово", — написав Андрющенко.

Скриншот повідомлення Петра Андрющенка

Нагадаємо, уночі 10 травня було чутно вибухи в Снігурівці Миколаївської області. Окупанти атакували місто ударними БпЛА. Подробиці цього обстрілу поки що невідомі.

Також кілька разів гриміли вибухи в Харкові. Росіяни завдали удару по житловій забудові міста. На місцях влучень спалахнули пожежі. Відомо про одного постраждалого.

Щоправда, гучною була ніч і в Росії. Безпілотники атакували місто Подольськ, що розташоване неподалік від Москви, та Брянську область, а під Калугою після вибухів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.