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В оккупированном Симферополе горит военная часть: что известно

9 сентября 2023 16:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированном Симферополе горит военная часть: что известно
Пожар в Симферополе Фото: скриншот из видео местных СМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В оккупированном Крыму, а именно в городе Симферополе раздались взрывы. Сообщается, что горит военная часть.

Об этом сообщают местные паблики.

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Что произошло

"Услышали хлопки, началось возгорание", — написали в сообщении.

пожар в воинской части окупантов
Скриншот сообщения

"Хлопки" в оккупированном Крыму и РФ

Отметим, через год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всем  Украину.

Напомним, в четверг, 31 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло вблизи полигона и аэродрома оккупантов.

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