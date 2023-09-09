В оккупированном Симферополе горит военная часть: что известно

Пожар в Симферополе Фото: скриншот из видео местных СМИ

В оккупированном Крыму, а именно в городе Симферополе раздались взрывы. Сообщается, что горит военная часть.

Об этом сообщают местные паблики.

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Что произошло

"Услышали хлопки, началось возгорание", — написали в сообщении.

Скриншот сообщения

"Хлопки" в оккупированном Крыму и РФ

Отметим, через год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всем Украину.

Напомним, в четверг, 31 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло вблизи полигона и аэродрома оккупантов.