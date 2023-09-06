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В ООН назвали преступлением удар российских захватчиков по Костантиновке

6 сентября 2023 22:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ООН назвали преступлением удар российских захватчиков по Костантиновке
Военные на месте удара по Костантиновке. Фото: Игорь Крыменко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ООН ошеломлены ракетной атакой России на людный рынок в Костантиновке Донецкой области. В организации подчеркнули, что этот и другие удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун.

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"Я ошеломлена известием о ряде ударов, которые сегодня в очередной раз привели к гибели людей и разрушениям в разных районах Украины. В результате позорного удара несколько часов назад на людном рынке в Костантиновке Донецкой области пострадали мирные жители этой разрушенной войной общины. Погибли или получили ранения десятки взрослых и детей", — заявила Браун.

В этом контексте координатор ООН напомнила, что сегодня из-за российских ударов были повреждены дома и школа в Запорожье, а также портовая и зерновая инфраструктура в Одесской области на юге страны.

"Умышленное направление ударов по гражданским лицам или гражданским объектам или нанесение ударов, причиняющий непропорционально большой вред гражданскому населению или гражданским объектам, является военным преступлением. Соблюдение норм международного гуманитарного права должно быть обеспечено. Народ Украины нуждается в прекращении этого жестокого уничтожения", —подчеркнула она.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в Костантиновке — целенаправленный теракт со стороны России. При этом он уточнил, что лично находился в Костантиновке и проинформирован о том месте, которое стало мишенью для предполагаемых российских атак.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил информацию о ракетных обстрелах Костантиновки. Также он сообщил о 16 погибших в результате атаки РФ.

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