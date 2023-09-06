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В ООН назвали злочином удар російських загарбників по Костянтинівці

6 вересня 2023 22:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ООН назвали злочином удар російських загарбників по Костянтинівці
Військові на місці удару по Костянтинівці. Фото: Ігор Крименко
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ООН приголомшені ракетною атакою Росії на людний ринок у Костянтинівці на Донеччині. В організації наголосили, що цей та інші удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

Про це йдеться у заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

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"Я приголомшена звісткою про низку ударів, що сьогодні вкотре призвели до загибелі людей та руйнувань у різних районах України. Унаслідок ганебного удару кілька годин тому на людному ринку у Костянтинівці на Донеччині постраждали мирні мешканці цієї зруйнованої війною громади. Загинули або отримали поранення десятки дорослих і дітей", — заявила Браун.

У цьому контексті координаторка ООН нагадала, що сьогодні через російські удари були пошкоджені домівки та школа у Запоріжжі, а також портова та зернова інфраструктура в Одеській області на півдні країни.

"Умисне спрямування ударів по цивільних особах чи цивільних об'єктах або нанесення ударів, що завдає непропорційно велику шкоду цивільному населенню або цивільним об'єктам, є воєнним злочином. Дотримання норм міжнародного гуманітарного права має бути забезпечено. Народ України потребує припинення цього жорстокого знищення", — наголосила вона.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив інформацію про ракетний обстріл Костянтинівки. Також він повідомив про 16 загиблих внаслідок атаки РФ.

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