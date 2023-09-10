В ООН признали издевательства над украинцами частью политики Кремля
Российские оккупанты издеваются над мирными жителями Украины и военнопленными на оккупированных территориях. Такая пытка достигла уровня, систематической и одобряемой Кремлем политикой.
Об этом сообщила специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс, пишет The New York Times.
Какие преступления совершают солдаты РФ
Она отметила, что по словам свидетелей, россияне используют практику пыток, в частности изнасилование и избиение в разных местах содержания, как на оккупированных территориях, так и среди украинских пленников, удерживаемых РФ.
"Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний", — объяснила докладчик.
Отсутствует реакция руководства РФ
По ее словам, Кремль не реагирует на многие случаи насилия над задержанными и пленными, а это значит, что там одобряют такие действия российских военных.
"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, которая бы информировала их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки", — подчеркнула Элис Джилл Эдвардс.
Напомним, генпрокуратура фиксирует факты бесчеловечного обращения россиян с украинскими военнопленными. Так, 90% пленных подвергли пыткам, изнасилованиям, угрозам сексуального насилия или другим формам жестокого обращения.
Также мы писали о том, что в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.