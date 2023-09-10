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В ООН признали издевательства над украинцами частью политики Кремля

10 сентября 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ООН признали издевательства над украинцами частью политики Кремля
Комната для пыток российских оккупантов в Казачьей Лопане, что в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Российские оккупанты издеваются над мирными жителями Украины и военнопленными на оккупированных территориях. Такая пытка достигла уровня, систематической и одобряемой Кремлем политикой.

Об этом сообщила специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс, пишет The New York Times.

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Она отметила, что по словам свидетелей, россияне используют практику пыток, в частности изнасилование и избиение в разных местах содержания, как на оккупированных территориях, так и среди украинских пленников, удерживаемых РФ.

"Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний", — объяснила докладчик.

Отсутствует реакция руководства РФ

По ее словам, Кремль не реагирует на многие случаи насилия над задержанными и пленными, а это значит, что там одобряют такие действия российских военных.

"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, которая бы информировала их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки", — подчеркнула Элис Джилл Эдвардс.

Напомним, генпрокуратура фиксирует факты бесчеловечного обращения россиян с украинскими военнопленными. Так, 90% пленных подвергли пыткам, изнасилованиям, угрозам сексуального насилия или другим формам жестокого обращения.

Также мы писали о том, что в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.

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