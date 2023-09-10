В ООН визнали знущання над українцями частиною політики Кремля

Катівня російських окупантів у Козачій Лопані, що на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти знущаються з мирних жителів України та військовополонених на окупованих територіях. Такі тортури досягли рівня, який є систематичною та схвалюваною Кремлем політикою.

Про це повідомила спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс, пише The New York Times.

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Вона зауважила, що за словами свідків, росіяни використовують практику тортур, зокрема зґвалтування та побиття в різних місцях тримання, як на окупованих територіях, так і серед українських полонених, яких утримує РФ.

"Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань", — пояснила доповідач.

Відсутня реакція керівництва РФ

За її словами, Кремль не реагує на багато випадків насильства над затриманими та полоненими, а це означає, що там схвалюють такі дії російських військових.

"Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури", — наголосила Еліс Джілл Едвардс.

Нагадаємо, генпрокуратура фіксує факти нелюдського поводження росіян з українськими військовополоненими. Так, 90% полонених піддали тортурам, зґвалтуванням, погрозам сексуального насильства чи іншим формам жорстокого поводження.

Також ми писали про те, що у міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні не дійшли висновку щодо того, що в нашій країні відбувається геноцид. Свою позицію вони не змінили з березня 2023 року.