Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ООН визнали знущання над українцями частиною політики Кремля arrow

В ООН визнали знущання над українцями частиною політики Кремля

10 вересня 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ООН визнали знущання над українцями частиною політики Кремля
Катівня російських окупантів у Козачій Лопані, що на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти знущаються з мирних жителів України та військовополонених на окупованих територіях. Такі тортури досягли рівня, який є систематичною та схвалюваною Кремлем політикою. 

Про це повідомила спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс, пише The New York Times.

Читайте також:

Які злочини вчиняють солдати РФ

Вона зауважила, що за словами свідків, росіяни використовують практику тортур, зокрема зґвалтування та побиття в різних місцях тримання, як на окупованих територіях, так і серед українських полонених, яких утримує РФ.

"Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань", — пояснила доповідач.

Відсутня реакція керівництва РФ

За її словами, Кремль не реагує на багато випадків насильства над затриманими та полоненими, а це означає, що там схвалюють такі дії російських військових.

"Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури", — наголосила Еліс Джілл Едвардс.

Нагадаємо, генпрокуратура фіксує факти нелюдського поводження росіян з українськими військовополоненими. Так, 90% полонених піддали тортурам, зґвалтуванням, погрозам сексуального насильства чи іншим формам жорстокого поводження.

Також ми писали про те, що у міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні не дійшли висновку щодо того, що в нашій країні відбувається геноцид. Свою позицію вони не змінили з березня 2023 року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз