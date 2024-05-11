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В ОСУВ "Хортица" заявили, что ВСУ ведут контрударные меры против оккупантов в Харьковской области

11 мая 2024 13:58
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Бригадир София
редактор
В ОСУВ "Хортица" заявили, что ВСУ ведут контрударные меры против оккупантов в Харьковской области
Украинские военные. Фото: АрмияInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Ночью 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Вооруженные Силы Украины продолжают отражать атаки окупантов.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в субботу, 11 мая.

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Волошин заявил, что вражеские силы стали активнее в приграничных районах области. Несмотря на это, ВСУ эффективно ведут оборону на заранее подготовленных позициях, нанося врагу потери огнем.

"В настоящее время продолжаются оборонительные бои. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничных, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" — Стрилеча, Пильное и Борисовка, а также район Олейниково и Огирцево", — сообщил Волошин.

Напомним, что в США отметили, что наступление России на Харьковском направлении было предсказуемо.

Ранее в ISW заявили, что российские военные действия вдоль границы в Харьковской области предположительно направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.

война
Украина
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
наступление

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