В ОСУВ "Хортица" заявили, что ВСУ ведут контрударные меры против оккупантов в Харьковской области

Украинские военные. Фото: АрмияInform

Ночью 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Вооруженные Силы Украины продолжают отражать атаки окупантов.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в субботу, 11 мая.

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Волошин заявил, что вражеские силы стали активнее в приграничных районах области. Несмотря на это, ВСУ эффективно ведут оборону на заранее подготовленных позициях, нанося врагу потери огнем.

"В настоящее время продолжаются оборонительные бои. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничных, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" — Стрилеча, Пильное и Борисовка, а также район Олейниково и Огирцево", — сообщил Волошин.

Напомним, что в США отметили, что наступление России на Харьковском направлении было предсказуемо.

Ранее в ISW заявили, что российские военные действия вдоль границы в Харьковской области предположительно направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.