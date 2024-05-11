В ОСУВ "Хортиця" заявили, що ЗСУ ведуть контрударні заходи проти окупантів на Харківщині

Українські військові. Фото: АрміяInform

Вночі 10 травня ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. Збройні сили України продовжують відбивати атаки окупантів.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у суботу, 11 травня.

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Волошин заявив, що ворожі сили стали активнішими у прикордонних районах області. Незважаючи на це, ЗСУ ефективно ведуть оборону на заздалегідь підготовлених позиціях, завдаючи ворогу втрат вогнем.

"На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" — Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве", — повідомив Волошин.

Нагадаємо, що у США зазначили, що наступ Росії на Харківському напрямку був передбачуваним.

Раніше в ISW заявили, що російські військові дії уздовж кордону в Харківській області, ймовірно, спрямовані на залучення та утримання українських сил у цьому регіоні. Це може сприяти російському просуванню в інші частини східної України.