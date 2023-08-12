В российской авиации произошел кризис: о чем идет речь

Российский самолет и пилоты. Фото: росСМИ

Несмотря на то, что РФ имела один из крупнейших авиационных парков, все равно испытала серьезный кризис. Значительно уменьшилось количество профессиональных военных пилотов.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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По словам Тимочко, квалифицированные пилоты еще до войны пытались уволиться или начать сотрудничать с иностранными компаниями.

"Российская военная авиация потерпела серьезный кризис — очень много российских пилотов, офицеров с летным опытом, пытались под любым предлогом к войне уволиться и уйти в гражданскую авиацию или заключить контракт с иностранными компаниями. Так или иначе, отток профессиональных пилотов из России в свое время состоялся", — добавляет Тимочко.

Напомним, российские войска, вероятно, могли ослабить свою оборону у восточного берега Днепра Херсонской области. Подразделения десантно-штурмовых войск РФ, возможно, передислоцировались в спорное направление в Запорожской области.

Также на днях в ГУР выразили мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и самой России. Более того, кровавый диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.