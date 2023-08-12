Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В российской авиации произошел кризис: о чем идет речь arrow

В российской авиации произошел кризис: о чем идет речь

12 августа 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В российской авиации произошел кризис: о чем идет речь
Российский самолет и пилоты. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Несмотря на то, что РФ имела один из крупнейших авиационных парков, все равно испытала серьезный кризис. Значительно уменьшилось количество профессиональных военных пилотов.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также:

Кризис авиации РФ

По словам Тимочко, квалифицированные пилоты еще до войны пытались уволиться или начать сотрудничать с иностранными компаниями.

"Российская военная авиация потерпела серьезный кризис — очень много российских пилотов, офицеров с летным опытом, пытались под любым предлогом к войне уволиться и уйти в гражданскую авиацию или заключить контракт с иностранными компаниями. Так или иначе, отток профессиональных пилотов из России в свое время состоялся", — добавляет Тимочко.

Напомним, российские войска, вероятно, могли ослабить свою оборону у восточного берега Днепра Херсонской области. Подразделения десантно-штурмовых войск РФ, возможно, передислоцировались в спорное направление в Запорожской области.

Также на днях в ГУР выразили мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и самой России. Более того, кровавый диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз