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В російській авіації сталася криза: про що йдеться

12 серпня 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В російській авіації сталася криза: про що йдеться
Російський літак та пілоти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Попри те, що РФ мала один із найбільших авіаційних парків, все одно зазнала серйозної кризи. Відтак, значно зменшилася кількість фахових військових пілотів.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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За словами Тимочко, кваліфіковані пілоти ще до війни намагалися звільнитися або почати співпрацювати з іноземними компаніями.

"Російська військова авіація потерпіла серйозну кризу — дуже багато російських пілотів, офіцерів з льотним досвідом, намагалися під будь-яким приводом до війни звільнитися та піти в цивільну авіацію або укласти контракт з іноземними компаніями. Так чи інакше, відтік фахових пілотів з Росії свого часу відбувся", — додає Тимочко. 

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, могли послабити свою оборону біля східного берега Дніпра на Херсонщині. Підрозділи десантно-штурмових військ РФ, можливо, передислокувалися до спірного напрямку в Запорізькій області.

Також днями у ГУР висловили думку, що дії Володимира Путіна призвели до війни не лише в Україні, а й у самій Росії. Щобільше, кривавий диктатор навів руйнацію та смерть у власну країну.

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