Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В СБУ показали, как киберспециалисты помогают уничтожать технику оккупантов arrow

В СБУ показали, как киберспециалисты помогают уничтожать технику оккупантов

25 апреля 2024 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В СБУ показали, как киберспециалисты помогают уничтожать технику оккупантов
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Киберспециалисты Службы безопасности "отключают" вражеские комплексы наблюдения и средства РЭБ на фронте. В свою очередь военные прицельно все уничтожают с помощью дронов.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 24 апреля, и показали соответствующее видео.

Читайте также:

В ведомстве рассказали, что с помощью дронов-камикадзе спецназовцы регулярно уничтожают комплексы видеотепловизионного и технического наблюдения "Муром", "Гренадер" и "Пергам". Оккупанты используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов.

Кроме того, киберспециалисты СБУ сжигают средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления связи, а также другую вражескую технику. Так, они уничтожили:

  • 15 комплексов наблюдения;
  • 28 средств РЭБ и РЭР, среди которых: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";
  • четыре узла связи врага;
  • 27 единиц автомобильной и специализированной техники;
  • шесть танков;
  • пять гаубиц Д-30;
  • пять ББМ;
  • три САУ;
  • 7 120-мм минометов с расчетами и прочее.

Напомним, бойцы Сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику с помощью FPV-дронов.

Также мы писали, что аэроразведчики бригады "Стальная граница" с помощью БпЛА уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

СБУ
военная техника
дроны
кибервойна
война в Украине
потери оккупантов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри