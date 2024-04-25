В СБУ показали, как киберспециалисты помогают уничтожать технику оккупантов

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Киберспециалисты Службы безопасности "отключают" вражеские комплексы наблюдения и средства РЭБ на фронте. В свою очередь военные прицельно все уничтожают с помощью дронов.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 24 апреля, и показали соответствующее видео.

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В ведомстве рассказали, что с помощью дронов-камикадзе спецназовцы регулярно уничтожают комплексы видеотепловизионного и технического наблюдения "Муром", "Гренадер" и "Пергам". Оккупанты используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов.

Кроме того, киберспециалисты СБУ сжигают средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления связи, а также другую вражескую технику. Так, они уничтожили:

15 комплексов наблюдения;

28 средств РЭБ и РЭР, среди которых: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";

четыре узла связи врага;

27 единиц автомобильной и специализированной техники;

шесть танков;

пять гаубиц Д-30;

пять ББМ;

три САУ;

7 120-мм минометов с расчетами и прочее.

Напомним, бойцы Сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику с помощью FPV-дронов.

Также мы писали, что аэроразведчики бригады "Стальная граница" с помощью БпЛА уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.