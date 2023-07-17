Взрыв на Крымском мосту: реакция СБУ

Последствия взрыва на Крымском мосту. Фото: скриншот

В Службе безопасности Украины прокомментировали взрыв на Крымском мосту. В частности, там отреагировали на инцидент словами песни.

Свою реакцию и слова песни обнародовала СБУ на своей странице в Telegram.

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Реакция СБУ на взрыв на Крымском мосту

"Соловей, родной брат, Опять мост пошел "поспать", Да раз… Два! PS Музыка — народная. Слова — СБУ", — написали в СБУ.

Реакция СБУ. Фото: скриншот

Взрыв на крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.