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В Севастополе произошел масштабный пожар: что известно

26 августа 2023 22:10
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Валерия Пержун
редактор
В Севастополе произошел масштабный пожар: что известно
Пожар в Севастополе Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 26 августа, в Крыму начался масштабный пожар. Так, по сообщениям очевидцев, в Севастополе в районе Казачьей Бухты вздымался черный дым.

Об этом пишет Крымский ветер .

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Вечером 26 августа в Севастополе в районе Казачьей Бухты вспыхнул пожар. На кадрах с места происшествия видно, как столб черного дыма поднимается в небо. Пока неизвестно, что привело к возгоранию.

Как известно именно из Казачьей Бухты оккупанты обстреливают мирные украинские города. Однако ситуации официальные источники пока не комментируют. В то же время, российские СМИ пишут, что якобы горят пустые склады.

Напомним, "Крым становится менее защищенным": Буданов рассказал, что происходит на полуострове.

Также стало известно, что Сербия отказывается от декларации Крымской платформы.

В то же время оккупанты паникуют из-за высадки украинского десанта в Крыму.

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