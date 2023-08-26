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В Севастополі здійнялась масштабна пожежа: що відомо

26 серпня 2023 22:10
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Валерія Пержун
редактор
В Севастополі здійнялась масштабна пожежа: що відомо
Пожежа у Севастополі. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У суботу, 26 серпня у Криму зайнялась масштабна пожежа. Так, за повідомленнями очевидців у Севастополі в районі Козачої Бухти здіймався чорний дим.

Про це пише Крымский ветер

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Ввечері 26 серпня у Севастополі в районі Козачої Бухти спалахнула пожежа. На кадрах з місця події видно, як стовп чорного густого диму здіймається в небо. Наразі невідомо, що призвело до займання. 

Як відомо саме з Козачої Бухти окупанти обстрілюють мирні українські міста. Однак ситуації офіційні джерела наразі не коментують. Водночас російські ЗМІ пишуть, що нібито горять пусті склади. 

Нагадаємо, "Крим стає менш захищеним": Буданов розповів, що відбувається на півострові.

Також стало відомо, що Сербія відмовляється від декларації Кримської платформи.

Водночас окупанти панікують через висадку українського десанту в Криму.

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