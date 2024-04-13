Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Силах обороны рассказали, какая ситуация сложилась в районе Часового Яра arrow

В Силах обороны рассказали, какая ситуация сложилась в районе Часового Яра

13 апреля 2024 14:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Силах обороны рассказали, какая ситуация сложилась в районе Часового Яра
Украинские военные на бронетехнике. Фото: Генштаб ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ситуация в районе города Часов Яр остается сложной, но контролируемой. Российские захватчики не раз пытались прорвать украинскую оборону в этом районе.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Читайте также:

Украинские воины сдерживают вражеское наступление

"Враг любой ценой стремится прорвать нашу оборону в районе Часового Яра. С этой целью минувшей ночью штурмовые группы противника вышли на северные окраины Богдановки и пытаются закрепиться там", — рассказал Волошин.

Он также добавил, что в настоящее время Богдановка контролируется Силами обороны Украины. Штурмовые действия, которые совершал враг, успеха не имели.

Последние ракетные атаки, нехватка боеприпасов, живой силы и ПВО — в Соединенных Штатах опасаются, что все это приближает Украину к критической точке на фронте. По мнению западных чиновников, украинская оборона может потерпеть крах, что позволит РФ достичь значительного прогресса в войне.

Ранее мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

война
Украина
оккупанты
Генштаб ВСУ
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый