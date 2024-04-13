В Силах обороны рассказали, какая ситуация сложилась в районе Часового Яра

Украинские военные на бронетехнике. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в районе города Часов Яр остается сложной, но контролируемой. Российские захватчики не раз пытались прорвать украинскую оборону в этом районе.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

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"Враг любой ценой стремится прорвать нашу оборону в районе Часового Яра. С этой целью минувшей ночью штурмовые группы противника вышли на северные окраины Богдановки и пытаются закрепиться там", — рассказал Волошин.

Он также добавил, что в настоящее время Богдановка контролируется Силами обороны Украины. Штурмовые действия, которые совершал враг, успеха не имели.

Последние ракетные атаки, нехватка боеприпасов, живой силы и ПВО — в Соединенных Штатах опасаются, что все это приближает Украину к критической точке на фронте. По мнению западных чиновников, украинская оборона может потерпеть крах, что позволит РФ достичь значительного прогресса в войне.

Ранее мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.