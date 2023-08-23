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В Страткоме показали, как мариупольская бригада метко уничтожила позицию оккупантов

23 августа 2023 16:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Страткоме показали, как мариупольская бригада метко уничтожила позицию оккупантов
Уничтожение российских оккупантов. Скриншот с видео бригады
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Воины 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожили огневую позицию россиян. Они показали, как оккупанты убегают со своего местоположения.

Соответствующее видео опубликовал Стратком ВСУ.

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В среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Это произошло в Оленовке Черноморского района полуострова.

Также вблизи Бахмута бойцы 225 батальона подбили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.

Напомним, ранее украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт противника. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".

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