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Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв

25 мая 2023 23:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв
Дым от взрыва в Бердянске. Фото: соцсети
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вечером 25 мая жители Бердянска начали публиковать кадры взрывов. На видео видно, как что-то сорвалось.

Видео опубликовал местный украинский блогер.

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Взрыв в Бердянске

Местные жители опубликовали фото и видео взрыва в Бердянске. Как пишет местный блогер, взрыв произошел в районе Лазурного, где находятся российские оккупанты.

Бердянская военная городская администрация сообщает, что уничтожены российские установки С-300.

Местные СМИ сообщают, что поражены состав боекомплектов, состав горюче-смазочных материалов и месторасположение личного состава РФ.

Бердянск
Фото взрыва в Бердянске. Фото: соцсети

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал взрывы в районе аэропорта Бердянска. По его словам, россиянам неспокойно даже в глубоком тылу, а ПВО не справляется.

Ночью, 21 мая, украинские военные поразили штаб оккупантов в Бердянске. Пока неизвестно, сколько захватчиков удалось ликвидировать.

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