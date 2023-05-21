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Українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську

21 травня 2023 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську
Дим, який піднявся після удару по штабу окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom/17480
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 21 травня, українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську. Наразі невідомо, скільки загарбників вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

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Нічний удар по військах РФ

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Пожежа в штабі окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom
Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Пожежа в штабі окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom
Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Місце, де розташований штаб окупантів. Фото: t.me/AFUStratCom
Ночной удар по войскам РФ в Бердянске
Штаб окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom

Нагадаємо, українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.

Також ми писали, що українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів протягом доби. Загарбники продовжують втрачати військову техніку для введення бойових дій.

Додамо, станом на 21 травня українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході. Російські окупанти намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях.

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