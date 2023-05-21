Дим, який піднявся після удару по штабу окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom/17480

Сьогодні вночі, 21 травня, українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську. Наразі невідомо, скільки загарбників вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

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"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в штабі окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom

Пожежа в штабі окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom

Місце, де розташований штаб окупантів. Фото: t.me/AFUStratCom

Штаб окупантів у Бердянську. Фото: t.me/AFUStratCom

Нагадаємо, українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.

Також ми писали, що українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів протягом доби. Загарбники продовжують втрачати військову техніку для введення бойових дій.

Додамо, станом на 21 травня українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході. Російські окупанти намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях.