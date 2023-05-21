Федоров прокоментував вибухи у Бердянську

Місце вибуху у Бердянську. Фото: колаж Новини.LIVE

Мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибухи в районі аеропорту Бердянська. За його словами, росіянам неспокійно навіть у глибокому тилу, а ППО не справляється.

Про це повідомив Іван Федоров.

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За словами мера, 21 травня о 4:00 ранку серія вибухів підняла на ноги загарбників Бердянська. Вибухи були настільки потужними, що їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів на півночі міста.

Окупанти традиційно відзвітували про "вдалу роботу ППО".

"Але краще один раз побачити, ніж сотий раз чути брехню російську. Жителі спостерігали пожежу та густий дим у районі захопленого аеропорту", — сказав Іван Федоров.

Місце вибуху у Бердянську. Фото: Іван Федоров

Місце вибуху у Бердянську. Фото: Іван Федоров

Місце вибуху у Бердянську. Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, що в ніч на 21 травня українські військові вразили штаб окупантів у Бердянську. Наразі невідомо, скільки загарбників вдалося ліквідувати.

Також ми писали, що українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів упродовж доби. Загарбники продовжують втрачати військову техніку запровадження бойових дій.

Додамо, станом на 21 травня українські військові продовжуютьтримати оборону на півдні та сході. Російські окупанти намагаються просунутися у Луганській та Донецькій областях.