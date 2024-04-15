Во временно оккупированном Севастополе слышны взрывы — что известно
Во временно оккупированном Севастополе был слышен взрыв. Распространяется информация, что в сторону полуострова и Керченского моста улетают ракеты.
Об этом сообщают местные паблики в понедельник, 15 мая.
Взрывы в Севастополе
Во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы. "Администрация" города, назначенная российскими оккупантами, сообщает о ракетах, летящих в сторону города из Николаевской области.
Жители города напуганы густым дымовым занавесом, который можно увидеть в городе. Их пытаются убедить, что это тактика сил ПВО российских захватчиков.
"У ракеты "Storm Shadow" в главной части во время подлета открывается оптическая камера, которая ищет силуэт объекта, он должен совпадать со снимком со спутника, заложенного в нее во время запуска", — объясняют в ПВО оккупантов.
При сильном задымлении объекта силуэт якобы теряется и ракета приводится только по заложившим в нее координатам. Россияне надеются, что с учетом действия РЭБ ракета потеряет цель.
Кроме Севастополя, сообщается о сбитии ракет у Керченского моста. Подробности пока не известны.
Ранее мы сообщали, что взрывы прогремели во вторник, 9 апреля, во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Там сообщали о сильной атаке на город.
Представители Главного управления разведки (ГУР) взорвали электрическую подстанцию во временно оккупированном Севастополе. Это произошло в ночь на 2 апреля.
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