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Во временно оккупированном Севастополе слышны взрывы — что известно

15 апреля 2024 12:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во временно оккупированном Севастополе слышны взрывы — что известно
Дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Севастополе был слышен взрыв. Распространяется информация, что в сторону полуострова и Керченского моста улетают ракеты.

Об этом сообщают местные паблики в понедельник, 15 мая.

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Пуск ракет по оккупированному Крыму. Фото: скриншот

Взрывы в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы. "Администрация" города, назначенная российскими оккупантами, сообщает о ракетах, летящих в сторону города из Николаевской области.

тревога в Севастополе
Предупреждение о пуске ракет. Фото: скриншот

Жители города напуганы густым дымовым занавесом, который можно увидеть в городе. Их пытаются убедить, что это тактика сил ПВО российских захватчиков.

"У ракеты "Storm Shadow" в главной части во время подлета открывается оптическая камера, которая ищет силуэт объекта, он должен совпадать со снимком со спутника, заложенного в нее во время запуска", — объясняют в ПВО оккупантов.

При сильном задымлении объекта силуэт якобы теряется и ракета приводится только по заложившим в нее координатам. Россияне надеются, что с учетом действия РЭБ ракета потеряет цель.

Кроме Севастополя, сообщается о сбитии ракет у Керченского моста. Подробности пока не известны.

мост
Сбивание ракеты у Керченского моста. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что взрывы прогремели во вторник, 9 апреля, во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Там сообщали о сильной атаке на город.

Представители Главного управления разведки (ГУР) взорвали электрическую подстанцию во временно оккупированном Севастополе. Это произошло в ночь на 2 апреля.

война
мост
взрыв
Украина
Севастополь

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