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В центре Мелитополя раздался взрыв, — Федоров

27 апреля 2023 08:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В центре Мелитополя раздался взрыв, — Федоров
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Утром, 27 апреля, в центре Мелитополя раздался взрыв. Власти временно оккупированной территории это также подтвердили. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что на этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", — написал Иван Федоров.

"Приблизительно в 5:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова раздался взрыв", — отметила оккупационная администрация Мелитополя.

Власти временно оккупированной территории подтвердили информацию о том, что сработало самодельное взрывное устройство. По их данным пострадал один человек, он госпитализирован.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в оккупированных территориях вражеская армия нацелилась на детей, которые уже в 14 лет могут получить российские паспорта и в будущем стать призывниками. Оккупанты взяли под контроль данные детей, включая их в кремлевский реестр избирателей, а затем в единый реестр военного учета России. Это позволит в будущем выдавать электронные повестки в военкомат.

На временно оккупированной части Запорожской области, в частности в Мелитопольском районе, оккупанты минуют поля и грунтовые дороги. Выезжать за пределы населенных пунктов становится все опаснее.

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