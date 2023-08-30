В ЦНС объяснили, почему в Крыму оккупанты запретили владельцам судов выходить в море

Российские оккупанты в Крыму. Фото: росСМИ

На временно оккупированном полуострове Крым враг усилил меры безопасности в акватории феодосийского залива. Это связано с успешной работой ВСУ против вражеских объектов на полуострове.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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В частности, оккупанты ввели запрет на выход в море на расстояние более километра от Феодосийского порта владельцам маломерных судов и капитанам соответствующих судов. Таким образом, оккупанты отреагировали на успешные атаки против объектов ВС РФ в регионе.

Ранее в Центр национального сопротивления сообщили, что в Крыму враг усиливает репрессии против местного населения, которые захватчики называют "контрдиверсионными" мерами.

В частности, оккупанты увеличивают количество полицаев, чьей задачей является поиск участников украинского подполья. С начала года враг уже схватил и удерживает более 100 жителей полуострова по подозрению в "нелояльности".

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты могли затопить шесть судов у Крымского моста. Вероятно, захватчики сделали это для так называемого "оборонительного ответа" на атаки морских дронов.

Напомним, в Крыму российские оккупанты утвердили приказ о мобилизации всех бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь это касается пенсионеров силовых структур.