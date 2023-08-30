В ЦНС пояснили, чому у Криму окупанти заборонили власникам суден виходити в море

Російські окупанти в Криму. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилив заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки. Це пов'язано з успішною роботою ЗСУ проти ворожих об'єктів на півострові.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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Зокрема, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден. Таким чином, окупанти відреагували на успішні ураження об’єктів ЗС РФ в регіоні.

Раніше у Центр національного спротиву повідомили, що у Криму ворог посилює репресії проти місцевого населення, які загарбники називають "контрдиверсійними" заходами.

Зокрема, окупанти збільшують кількість поліцаїв чиїм завданням є пошук учасників українського підпілля. З початку року ворог вже схопив та утримує понад 100 мешканців півострова через підозру у "нелояльності".

Раніше ми розповідали, російські окупанти могли затопити шість суден біля Кримського мосту. Ймовірно, загарбники зробили це для так званої "оборонної відповіді" на атаки морських дронів.

Нагадаємо, у Криму російські окупанти затвердили наказ щодо мобілізації всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових структур.