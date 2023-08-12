В ЦНС рассказали о новой тактике оккупантов во время поиска партизан

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Мелитополе оккупанты устроили "охоту" на местных партизан. Теперь они ищут участников движения сопротивления в общественном транспорте.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

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На этот раз оккупанты проводят рейды в общественном транспорте. Они называют это "проверкой общественного транспорта по безопасности". В автобусах во время остановки оккупанты проверяют не водителей и их документы, а пассажиров.

""Полицаи" требуют показать российские паспорта. В целом проверяют документы, телефоны и содержимое сумок и карманов", — говорится в сообщении ЦНС.

Ранее мы уже рассказывали, что оккупанты распространяют фейки о своем якобы отступлении с оккупированных территорий. Таким образом, они пытаются ввести в заблуждение участников украинского движения сопротивления и уничтожить их.

Напомним, что российские войска на временно оккупированных участках Украины усилили контроль за личной информацией местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства по украинской музыке.