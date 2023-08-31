В ЦНС рассказали о старте "выборов", которые проводят захватчики на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях с сегодняшнего дня захватчики начали проводить "выборы" в псевдоместные советы и "законодательные органы". Так называемое "волеизъявление" осуществляется по месту жительства.
Об этом сообщили в ЦНС.
"Выборы" от окупантов
На захваченных землях Донецкой и Запорожской областей россияне до 8 сентября будут проводиться так называемое "досрочное голосование". То есть, "выборы" по месту жительства. На ВОТ Луганской и Херсонской областей "досрочное голосование" начнется 2 сентября.
С 8 по 10 сентября псевдовыборы уже будут на участках. Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к "волеизъявлению".
Уже 8 сентября россияне планируют завезти массовку из псевдостуденческих друзей, а также из гастролеров из России для фиксации явки на нескольких избранных участках.
Заставляют голосовать под дулами автоматов
Пока же "члены избирательной комиссии" в присутствии российских солдат обходят жилье украинцев, чтобы выявить желающих "голосовать". Аналогичную схему россияне уже отработали в 2022 году на "референдуме".
"Призываем украинцев не открывать двери оккупантам, а по возможности покинуть регион или свое жилье на период "досрочного голосования"", — заявили в ЦНС.
Ранее мы сообщали, что в Крыму российские кафиры утвердили приказ о мобилизации всех бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь это касается пенсионеров силовых структур.
Напомним, Россия разворачивает относительно элитные российские воздушно-десантные войска из-за безумной нехватки пехоты. Их бросают для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.