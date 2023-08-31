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В ЦНС рассказали о старте "выборов", которые проводят захватчики на оккупированных территориях

31 августа 2023 13:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ЦНС рассказали о старте "выборов", которые проводят захватчики на оккупированных территориях
Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На временно оккупированных территориях с сегодняшнего дня захватчики начали проводить "выборы" в псевдоместные советы и "законодательные органы". Так называемое "волеизъявление" осуществляется по месту жительства.

Об этом сообщили в ЦНС.

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"Выборы" от окупантов

На захваченных землях Донецкой и Запорожской областей россияне до 8 сентября будут проводиться так называемое "досрочное голосование". То есть, "выборы" по месту жительства. На ВОТ Луганской и Херсонской областей "досрочное голосование" начнется 2 сентября.

С 8 по 10 сентября псевдовыборы уже будут на участках. Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к "волеизъявлению".

Уже 8 сентября россияне планируют завезти массовку из псевдостуденческих друзей, а также из гастролеров из России для фиксации явки на нескольких избранных участках.

Заставляют голосовать под дулами автоматов

Пока же "члены избирательной комиссии" в присутствии российских солдат обходят жилье украинцев, чтобы выявить желающих "голосовать". Аналогичную схему россияне уже отработали в 2022 году на "референдуме".

"Призываем украинцев не открывать двери оккупантам, а по возможности покинуть регион или свое жилье на период "досрочного голосования"", — заявили в ЦНС.

Ранее мы сообщали, что в Крыму российские кафиры утвердили приказ о мобилизации всех бывших сотрудников силовых ведомств. В первую очередь это касается пенсионеров силовых структур.

Напомним, Россия разворачивает относительно элитные российские воздушно-десантные войска из-за безумной нехватки пехоты. Их бросают для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.

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