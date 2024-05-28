ЦНС получило документы о подтверждении роста преступлений в рядах оккупантов

В ЦНС заявили, что в российской армии растет уровень преступности
В рядах российской армии на территории Украины существенно растет уровень преступности среди личного и офицерского состава. По полученным документам, вражеские политруки получили задачу провести "план основных мер военно-политической работы" с личным составом в период выходного дня.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления при СНБО Украины.
Российские политруки способствуют преступлениям
Как свидетельствуют полученные ЦНС документы, политруки и замполиты ВС РФ получили от Минобороны России задачу демонстрировать в в/ч 41497, дислоцирующуюся в крымском Бельбеке пропагандистские фильмы, политинформационные мероприятия и четко определенное "время солдатского письма".
Среди обязательных мероприятий — просмотр пропагандистских фильмов на федеральных телеканалах "Россия", "Первый канал" и художественного фильма "Освобождение Польши" 1978 года выпуска.
Также в документах прописана тема бесед с политруками об изгнании польских интервентов из Москвы в 1612 году в период Смутного времени.
"Российская пропаганда очень активно использует тему истории. В армии в целом вся морально-психологическая работа построена на подвигах "деды воевали". Именно для этого, видимо, приходится мобилизованным, кроме участия в боевых действиях в Украине, раскапывать останки героев прошлого", — говорится в заявлении ЦНС.
В то же время полученные данные свидетельствуют, что во вражеских войсках до сих пор не искоренилась милитаристическая пропаганда в виде стенгазет якобы о "бомбежке Украиной Донбасса".
Однако также нашлись показания командующего 4 армией ВВС и ПВО РФ "О состоянии военной дисциплины и правопорядка в объединении". Из них стало известно, что:
- количество дезертирства из воинских частей выросло вдвое;
- военных преступлений против гражданского населения — в 19 раз;
- взяточничество — в 18;
- незаконное обращение наркотиков — вдвое.
"О таких мелких правонарушениях, как межуставные отношения, уничтожение военного имущества вообще отдельная тема для исследований", — добавляют в ЦНС.
Напомним, недавно стало известно, что Иран впервые поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5, появившиеся на вооружении КСИР только в 2019 году.
Также в американском Институте изучения войны заявили, что российское производство снарядов втрое превысит западное, но страдает от проблем с качеством.
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