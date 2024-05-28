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В ЦНС заявили, что в российской армии растет уровень преступности

28 мая 2024 12:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ЦНС получило документы о подтверждении роста преступлений в рядах оккупантов
Российские солдаты на территории Украины. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В рядах российской армии на территории Украины существенно растет уровень преступности среди личного и офицерского состава. По полученным документам, вражеские политруки получили задачу провести "план основных мер военно-политической работы" с личным составом в период выходного дня.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при СНБО Украины.

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Как свидетельствуют полученные ЦНС документы, политруки и замполиты ВС РФ получили от Минобороны России задачу демонстрировать в в/ч 41497, дислоцирующуюся в крымском Бельбеке пропагандистские фильмы, политинформационные мероприятия и четко определенное "время солдатского письма".

зс рф политруки
Один из полученных документов. Источник: ЦНС

Среди обязательных мероприятий — просмотр пропагандистских фильмов на федеральных телеканалах "Россия", "Первый канал" и художественного фильма "Освобождение Польши" 1978 года выпуска.

армия россии пропаганда
Один из полученных документов. Источник: ЦНС

Также в документах прописана тема бесед с политруками об изгнании польских интервентов из Москвы в 1612 году в период Смутного времени.

"Российская пропаганда очень активно использует тему истории. В армии в целом вся морально-психологическая работа построена на подвигах "деды воевали". Именно для этого, видимо, приходится мобилизованным, кроме участия в боевых действиях в Украине, раскапывать останки героев прошлого", — говорится в заявлении ЦНС.

армия россии цнс
Один из полученных документов. Источник: ЦНС

В то же время полученные данные свидетельствуют, что во вражеских войсках до сих пор не искоренилась милитаристическая пропаганда в виде стенгазет якобы о "бомбежке Украиной Донбасса".

армия россии работа
Один из полученных документов. Источник: ЦНС

Однако также нашлись показания командующего 4 армией ВВС и ПВО РФ "О состоянии военной дисциплины и правопорядка в объединении". Из них стало известно, что:

  • количество дезертирства из воинских частей выросло вдвое;
  • военных преступлений против гражданского населения — в 19 раз;
  • взяточничество — в 18;
  • незаконное обращение наркотиков — вдвое.
армия россии офицеры
Доклад русского офицера. Источник: ЦНС
зс рф преступления
Доклад российского офицера. Источник: ЦНС

"О таких мелких правонарушениях, как межуставные отношения, уничтожение военного имущества вообще отдельная тема для исследований", — добавляют в ЦНС.

Напомним, недавно стало известно, что Иран впервые поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5, появившиеся на вооружении КСИР только в 2019 году.

Также в американском Институте изучения войны заявили, что российское производство снарядов втрое превысит западное, но страдает от проблем с качеством.

российские войска
армия
пропаганда
военные преступления
война в Украине
Россия

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