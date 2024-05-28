ЦНС отримало документи про підтвердження росту злочинів в лавах окупантів

Російські солдати на території України. Фото ілюстративне: росЗМІ

В лавах російської армії на території України суттєво зростає рівень злочинності серед особового та офіцерського складу. За отриманими документами, ворожі політруки отримали завдання провести "план основних заходів військово-політичної роботи" з особовим складом в період вихідного дня.

Про це інформує Центр національного спротиву при РНБО України.

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Російські політруки сприяють злочинам

Як свідчать отримані ЦНС документи, політруки та замполіти ЗС РФ отримали від Міноборони Росії задачу демонструвати у в/ч 41497, яка дислокується у кримському Бельбеку пропагандистські фільми, політінформаційні заходи і чітко визначений "час солдатського листа".

Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Зазначається, що серед обов’язкових заходів — перегляд пропагандистських фільмів на федеральних телеканалах "Росія", "Перший канал" та художнього фільму "Звільнення Польщі" 1978 року випуску.

Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Також серед іншого в документах прописано тему бесід із політруками про вигнання польських інтервентів із Москви 1612 року в період Смутного часу.

"Російська пропаганда дуже активно використовує тему історії. В армії загалом уся морально-психологічна робота побудована на подвигах "діди воювали". Саме для цього, мабуть, доводиться мобілізованим, окрім участі в бойових діях в Україні, розкопувати рештки героїв минулого", — йдеться у заяві ЦНС.

Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Водночас отримані дані свідчать, що у ворожих військах досі не викорінилася мілітаристична пропаганда у вигляді стінгазет нібито про "бомбардування Україною Донбасу".

Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Проте також знайшлися свідчення командувача 4 армії ВПС та ППО РФ "Про стан військової дисципліни і правопорядку в об’єднанні". З них стало відомо, що:

кількість дезертирства з військових частин зросла вдвічі;

військових злочинів проти цивільного населення у 19 разів;

хабарництво — у 18;

незаконний обіг наркотиків вдвічі.

Доповідь російського офіцера. Джерело: ЦНС

Доповідь російського офіцера. Джерело: ЦНС

"Щодо таких дрібних правопорушень, як міжстатутні відносини, знищення військового майна взагалі окрема тема для досліджень", — додають в ЦНС.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що Іран вперше поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, які з'явилися на озброєнні КВІР лише у 2019 році.

Також в американському Інституті вивчення війни заявили, що російське виробництво снарядів втричі перевищить західне, але страждає від проблем з якістю.