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В ЦНС заявили, що в російській армії зростає рівень злочинності

28 травня 2024 12:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЦНС отримало документи про підтвердження росту злочинів в лавах окупантів
Російські солдати на території України. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В лавах російської армії на території України суттєво зростає рівень злочинності серед особового та офіцерського складу. За отриманими документами, ворожі політруки отримали завдання провести "план основних заходів військово-політичної роботи" з особовим складом в період вихідного дня.

Про це інформує Центр національного спротиву при РНБО України.

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Як свідчать отримані ЦНС документи, політруки та замполіти ЗС РФ отримали від Міноборони Росії задачу демонструвати у в/ч 41497, яка дислокується у кримському Бельбеку пропагандистські фільми, політінформаційні заходи  і чітко визначений "час солдатського листа".

зс рф політруки
Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Зазначається, що серед обов’язкових заходів — перегляд пропагандистських фільмів на федеральних телеканалах "Росія",  "Перший канал" та художнього фільму  "Звільнення Польщі" 1978 року випуску.

армія росії пропаганда
Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Також серед іншого в документах прописано тему бесід із політруками про вигнання польських інтервентів із Москви 1612 року в період Смутного часу.

"Російська пропаганда дуже активно використовує тему історії. В армії загалом уся морально-психологічна робота побудована на подвигах "діди воювали". Саме для цього, мабуть, доводиться мобілізованим, окрім участі в бойових діях в Україні, розкопувати рештки героїв минулого", — йдеться у заяві ЦНС.

армія росії цнс
Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Водночас отримані дані свідчать, що у ворожих військах досі не викорінилася мілітаристична пропаганда у вигляді стінгазет нібито про "бомбардування Україною Донбасу".

армія росії робота
Один з отриманих документів. Джерело: ЦНС

Проте також знайшлися свідчення командувача 4 армії ВПС та ППО РФ  "Про стан військової дисципліни і правопорядку в об’єднанні". З них стало відомо, що:

  • кількість дезертирства з військових частин зросла вдвічі;
  • військових злочинів проти цивільного населення у 19 разів; 
  • хабарництво — у 18;
  • незаконний обіг наркотиків вдвічі.
армія росії офіцери
Доповідь російського офіцера. Джерело: ЦНС
зс рф злочини
Доповідь російського офіцера. Джерело: ЦНС

"Щодо таких дрібних правопорушень, як міжстатутні відносини, знищення військового майна взагалі окрема тема для досліджень", — додають в ЦНС. 

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що Іран вперше поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, які  з'явилися на озброєнні КВІР лише у 2019 році. 

Також в американському Інституті вивчення війни заявили, що російське виробництво снарядів втричі перевищить західне, але страждає від проблем з якістю.

російські війська
армія
пропаганда
військові злочини
війна в Україні
Росія

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