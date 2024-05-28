ЦНС отримало документи про підтвердження росту злочинів в лавах окупантів

В ЦНС заявили, що в російській армії зростає рівень злочинності
В лавах російської армії на території України суттєво зростає рівень злочинності серед особового та офіцерського складу. За отриманими документами, ворожі політруки отримали завдання провести "план основних заходів військово-політичної роботи" з особовим складом в період вихідного дня.
Про це інформує Центр національного спротиву при РНБО України.
Російські політруки сприяють злочинам
Як свідчать отримані ЦНС документи, політруки та замполіти ЗС РФ отримали від Міноборони Росії задачу демонструвати у в/ч 41497, яка дислокується у кримському Бельбеку пропагандистські фільми, політінформаційні заходи і чітко визначений "час солдатського листа".
Зазначається, що серед обов’язкових заходів — перегляд пропагандистських фільмів на федеральних телеканалах "Росія", "Перший канал" та художнього фільму "Звільнення Польщі" 1978 року випуску.
Також серед іншого в документах прописано тему бесід із політруками про вигнання польських інтервентів із Москви 1612 року в період Смутного часу.
"Російська пропаганда дуже активно використовує тему історії. В армії загалом уся морально-психологічна робота побудована на подвигах "діди воювали". Саме для цього, мабуть, доводиться мобілізованим, окрім участі в бойових діях в Україні, розкопувати рештки героїв минулого", — йдеться у заяві ЦНС.
Водночас отримані дані свідчать, що у ворожих військах досі не викорінилася мілітаристична пропаганда у вигляді стінгазет нібито про "бомбардування Україною Донбасу".
Проте також знайшлися свідчення командувача 4 армії ВПС та ППО РФ "Про стан військової дисципліни і правопорядку в об’єднанні". З них стало відомо, що:
- кількість дезертирства з військових частин зросла вдвічі;
- військових злочинів проти цивільного населення у 19 разів;
- хабарництво — у 18;
- незаконний обіг наркотиків вдвічі.
"Щодо таких дрібних правопорушень, як міжстатутні відносини, знищення військового майна взагалі окрема тема для досліджень", — додають в ЦНС.
Нагадаємо, не так давно стало відомо, що Іран вперше поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, які з'явилися на озброєнні КВІР лише у 2019 році.
Також в американському Інституті вивчення війни заявили, що російське виробництво снарядів втричі перевищить західне, але страждає від проблем з якістю.
Читайте Новини.LIVE!