Воздушная тревога в Украине ночью 1 августа: угроза вражеской атаки

В Украине раздается воздушная тревога: ракетная угроза
После часа ночи, 1 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" несколько областей, преимущественно на востоке. В воздушных силах Украины предупреждают об угрозе атаки баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 1 августа
В Украине в нескольких восточных областях объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.
02:02:
Сообщается, что последовали отбои воздушной тревоги.
02:09:
Теперь карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались мощные взрывы. Власти города призвали придерживаться информационной тишины.
В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Также мы писали, что 31 июля российские террористы с самого утра обстреливают Херсон. В результате террористической атаки 4 человека погибли, еще 17 пострадали. Самой молодой травмированной девушке всего 16 лет. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.