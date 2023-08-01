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В Украине раздается воздушная тревога: ракетная угроза

1 августа 2023 01:38
обновлено: 02:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 1 августа: угроза вражеской атаки
Пуска ракет "Калибр". Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После часа ночи, 1 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" несколько областей, преимущественно на востоке. В воздушных силах Украины предупреждают об угрозе атаки баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 1 августа

В Украине в нескольких восточных областях объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.

02:02:

Сообщается, что последовали отбои воздушной тревоги.

02:09:

Теперь карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались мощные взрывы. Власти города призвали придерживаться информационной тишины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также мы писали, что 31 июля российские террористы с самого утра обстреливают Херсон. В результате террористической атаки 4 человека погибли, еще 17 пострадали. Самой молодой травмированной девушке всего 16 лет. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

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