Воздушная тревога в Украине ночью 1 августа: угроза вражеской атаки

Пуска ракет "Калибр". Фото: российские СМИ

После часа ночи, 1 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" несколько областей, преимущественно на востоке. В воздушных силах Украины предупреждают об угрозе атаки баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 1 августа

В Украине в нескольких восточных областях объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.

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Сообщается, что последовали отбои воздушной тревоги.

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Теперь карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались мощные взрывы. Власти города призвали придерживаться информационной тишины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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