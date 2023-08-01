Повітряна тривога в Україні вночі 1 серпня: загроза ворожої атаки

Пуски ракет "Калібр". Фото: російські ЗМІ

Після першої години ночі, 1 серпня, в Україні оголошена повітряна тривога. "Почервоніли" кілька областей, переважно на сході. У Повітряних силах України попереджають про загрозу атаки балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні вночі 1 серпня

В Україні в кількох східних областях оголошена повітряна тривога. В Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.

02:02:

Повідомляється, що пішли відбої повітряної тривоги.

02:09:

Тепер мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, 31 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Влада міста закликала дотримуватися інформаційної тиші.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також ми писали, що 31 липня, російські терористи із самого ранку обстрілюють Херсон. Внаслідок терористичної атаки 4 людей загинуло, ще 17 постраждало. Наймолодшій травмованій дівчині лише 16 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.