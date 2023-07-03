Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

В Украине ночью, 3 июля, ширится воздушная тревога. Значительная часть областей "покраснела". Есть угроза атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 3 июля

Воздушная тревога начала распространяться около полуночи. Есть угроза атаки беспилотников.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза атаки беспилотников с юга. Жителей регионов, где зазвучали сирены, призывают оставаться в укрытиях, а также соблюдать правила "двух стен".

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Сообщается, что в Днепропетровской и Херсонской областях работает наша ПВО.

Напомним, с утра 2 июля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. "Покраснела" значительная часть областей. Раздавались взрывы в Запорожской, Николаевской и Киевской областях.

Мы писали, что 2 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они попали в многоэтажку. К тому же под вражеским огнем оказалась аптека и общепит. В ОВА сообщили, что в результате обстрела жилого квартала 50-летний мужчина получил ранения ног.

Также мы писали, что в течение июня российские кафиры не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.