Воздушная тревога по всей Украине: в Черкасской области прогремели взрывы

Работа противовоздушной обороны. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook

В четверг, 8 июня, в Черкасской области прогремели взрывы. Пока информация уточняется.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Черкасской области

Обновлено 20:45. Как сообщают мониторинговые группы, из аэродрома Оленя вылетело три самолета Ту-95МС.

Обновлено 20:40. По предварительной информации, в городе звучали звуки ПВО. Украинская противовоздушная оборона поразила все российские цели над Черкаской областью.

Местные СМИ сообщают, что к вечеру 8 июня в Умани, Черкасской области, раздались взрывы.

В настоящее время вся информация уточняется.

Отметим, воздушная тревога начала распространяться по Украине около 20:00. Мониторинговые группы предварительно сообщали, что оккупанты выпустили "Калибры" из Черного моря.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:30. Фото: скриншот

Напомним, 8 июня оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации населения из-за затопления города. По словам руководителя ОВА Александра Прокудина, российские войска бьют по прибрежным территориям и центральной части города.

Во время атаки россияне ранили по меньшей мере троих человек. Под обстрелы в Херсоне также попал главный раввин Украины Моше Асман.