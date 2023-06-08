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Воздушная тревога по всей Украине: в Черкасской области прогремели взрывы

8 июня 2023 20:48
обновлено: 20:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога по всей Украине: в Черкасской области прогремели взрывы
Работа противовоздушной обороны. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 8 июня, в Черкасской области прогремели взрывы. Пока информация уточняется.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Обновлено 20:45. Как сообщают мониторинговые группы, из аэродрома Оленя вылетело три самолета Ту-95МС.

скріншот

Обновлено 20:40. По предварительной информации, в городе звучали звуки ПВО. Украинская противовоздушная оборона поразила все российские цели над Черкаской областью.

Местные СМИ сообщают, что к вечеру 8 июня в Умани, Черкасской области, раздались взрывы.

В настоящее время вся информация уточняется.

Отметим, воздушная тревога начала распространяться по Украине около 20:00. Мониторинговые группы предварительно сообщали, что оккупанты выпустили "Калибры" из Черного моря.

воздушная тревога
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:30. Фото: скриншот

Напомним, 8 июня оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации населения из-за затопления города. По словам руководителя ОВА Александра Прокудина, российские войска бьют по прибрежным территориям и центральной части города.

Во время атаки россияне ранили по меньшей мере троих человек. Под обстрелы в Херсоне также попал главный раввин Украины Моше Асман.

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