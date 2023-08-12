В Украине объявили воздушную тревогу: угроза применения баллистики
12 августа 2023 10:09
Ракетная опасность. Иллюстративное фото: depositphotos / palinchak
В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Все в укрытие!", — говорится в сообщении.
Опасность есть для Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей.
Напомним, силы ПВО в ночь на 12 августа уничтожили три "шахеда". Россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками.