В Украине объявили воздушную тревогу: угроза применения баллистики

Ракетная опасность. Иллюстративное фото: depositphotos / palinchak

В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Все в укрытие!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Опасность есть для Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей.

Карта воздушных тревог

Напомним, силы ПВО в ночь на 12 августа уничтожили три "шахеда". Россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками.