Утренняя воздушная тревога 8 июня

Громкоговорители известили о воздушной тревоге. Фото: Укринформ

Утром, 8 июня, в Украине снова было неспокойно. В некоторых областях объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:34. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, а именно — Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты обстреляли Донетчину. Так, в Украинке есть пострадавшие и погибшие.

Также мы писали, что ночью, 8 июня, в нескольких областях Украины продолжалась воздушная тревога. Информировали об угрозе удара беспилотников.

Добавим, что на фоне воздушной тревоги раздавались взрывы в Сумской области. Сообщалось о работе ПВО.