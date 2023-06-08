Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявляли воздушную тревогу arrow

В Украине объявляли воздушную тревогу

8 июня 2023 05:32
обновлено: 05:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Утренняя воздушная тревога 8 июня
Громкоговорители известили о воздушной тревоге. Фото: Укринформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Утром, 8 июня, в Украине снова было неспокойно. В некоторых областях объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Утренняя воздушная тревога

Обновлено 05:34. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, а именно — Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты обстреляли Донетчину. Так, в Украинке есть пострадавшие и погибшие.

Также мы писали, что ночью, 8 июня, в нескольких областях Украины продолжалась воздушная тревога. Информировали об угрозе удара беспилотников.

Добавим, что на фоне воздушной тревоги раздавались взрывы в Сумской области. Сообщалось о работе ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас