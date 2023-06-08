Утренняя воздушная тревога 8 июня

В Украине объявляли воздушную тревогу
Утром, 8 июня, в Украине снова было неспокойно. В некоторых областях объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Утренняя воздушная тревога
Обновлено 05:34. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, а именно — Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.
Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты обстреляли Донетчину. Так, в Украинке есть пострадавшие и погибшие.
Также мы писали, что ночью, 8 июня, в нескольких областях Украины продолжалась воздушная тревога. Информировали об угрозе удара беспилотников.
Добавим, что на фоне воздушной тревоги раздавались взрывы в Сумской области. Сообщалось о работе ПВО.