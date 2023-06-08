Ранкова повітряна тривога 8 червня

В Україні оголошували повітряну тривогу
Зранку, 8 червня, в Україні знову було неспокійно. У деяких областях оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Ранкова повітряна тривога
Оновлено 05:34. Повітряну тривогу оголосили в низці областей України, а саме — Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій.
Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.
Також ми писали, що вночі, 8 червня, у декількох областях України тривала повітряна тривога. Інформували про загрозу удару безпілотників.
Додамо, що на фоні повітряної тривоги також лунали вибухи в Сумській області. Повідомляли про роботу ППО.