Ранкова повітряна тривога 8 червня

Гучномовці сповістили про повітряну тривогу. Фото: Укрінформ

Зранку, 8 червня, в Україні знову було неспокійно. У деяких областях оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:34. Повітряну тривогу оголосили в низці областей України, а саме — Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.

Також ми писали, що вночі, 8 червня, у декількох областях України тривала повітряна тривога. Інформували про загрозу удару безпілотників.

Додамо, що на фоні повітряної тривоги також лунали вибухи в Сумській області. Повідомляли про роботу ППО.