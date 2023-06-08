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В Україні оголошували повітряну тривогу

8 червня 2023 05:32
оновлено: 05:46
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Інна Буряк
редактор
Ранкова повітряна тривога 8 червня
Гучномовці сповістили про повітряну тривогу. Фото: Укрінформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Зранку, 8 червня, в Україні знову було неспокійно. У деяких областях оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

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Ранкова повітряна тривога

Оновлено 05:34. Повітряну тривогу оголосили в низці областей України, а саме — Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що російські окупанти обстріляли Донеччину. Так, в Українці є постраждалі та загиблі.

Також ми писали, що вночі, 8 червня, у декількох областях України тривала повітряна тривога. Інформували про загрозу удару безпілотників.

Додамо, що на фоні повітряної тривоги також лунали вибухи в Сумській області. Повідомляли про роботу ППО.

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