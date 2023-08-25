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В Украине воздушная тревога: ракетная опасность

25 августа 2023 04:06
обновлено: 04:21
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Воздушная тревога в Украине ночью 25 августа — угроза ракетного обстрела
Ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью 25 августа в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Украинцев предупредили о вероятности ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 25 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что для Украины существует ракетная опасность.

воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 25 августа. Фото: скриншот

В воздушных силах предупреждают о скоростных целях над Николаевской областью и ракетной опасности в Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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4:15. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы.

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Отбой воздушной тревоги 25 августа. Фото: скриншот

Напомним, ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Также мы писали, что в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Добавим, утром 23 августа российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки пострадали.

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