Воздушная тревога в Украине ночью 25 августа — угроза ракетного обстрела

Ракета в небе. Фото: google

Ночью 25 августа в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Украинцев предупредили о вероятности ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 25 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что для Украины существует ракетная опасность.

Воздушная тревога на Украине 25 августа. Фото: скриншот

В воздушных силах предупреждают о скоростных целях над Николаевской областью и ракетной опасности в Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

4:15. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы.

Отбой воздушной тревоги 25 августа. Фото: скриншот

Напомним, ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Также мы писали, что в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Добавим, утром 23 августа российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки пострадали.