Воздушная тревога в Украине ночью 25 августа — угроза ракетного обстрела

В Украине воздушная тревога: ракетная опасность
Ночью 25 августа в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Украинцев предупредили о вероятности ракетного удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине 25 августа
Мониторинговые каналы сообщают, что для Украины существует ракетная опасность.
В воздушных силах предупреждают о скоростных целях над Николаевской областью и ракетной опасности в Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
4:15. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы.
Напомним, ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.
Также мы писали, что в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.
Добавим, утром 23 августа российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки пострадали.