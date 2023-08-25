Повітряна тривога в Україні вночі 25 серпня — загроза ракетного обстрілу

В Україні повітряна тривога: ракетна небезпека
Вночі 25 серпня, в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Українців попередили про ймовірність ракетного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні 25 серпня
Моніторингові канали повідомляють, що для України нині існує ракетна небезпека.
У повітряних силах попереджають про швидкісні цілі над Миколаївською областю та ракетну небезпеку у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
4:15. Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози. По областях почалися відбої.
Нагадаємо, серед вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.
Також ми писали, що у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.
Додамо, вранці 23 серпня російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі.