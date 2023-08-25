Повітряна тривога в Україні вночі 25 серпня — загроза ракетного обстрілу

Ракета в небі. Фото: google

Вночі 25 серпня, в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Українців попередили про ймовірність ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 25 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що для України нині існує ракетна небезпека.

Повітряна тривога в Україні 25 серпня. Фото: скріншот

У повітряних силах попереджають про швидкісні цілі над Миколаївською областю та ракетну небезпеку у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

4:15. Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози. По областях почалися відбої.

Відбої повітряної тривоги 25 серпня. Фото: скріншот

Нагадаємо, серед вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Також ми писали, що у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.

Додамо, вранці 23 серпня російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі.