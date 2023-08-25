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В Україні повітряна тривога: ракетна небезпека

25 серпня 2023 04:06
оновлено: 04:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні вночі 25 серпня — загроза ракетного обстрілу
Ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вночі 25 серпня, в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Українців попередили про ймовірність ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 25 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що для України нині існує ракетна небезпека.  

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 25 серпня. Фото: скріншот 

У повітряних силах попереджають про швидкісні цілі над Миколаївською областю та ракетну небезпеку у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. 

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4:15. Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози. По областях почалися відбої.

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повітряна тривога
Відбої повітряної тривоги 25 серпня. Фото: скріншот

Нагадаємо, серед вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Також ми писали, що у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Додамо, вранці 23 серпня російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. 

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